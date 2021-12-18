الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (9 - 16 ديسمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 10:04 صباحا
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (9 - 16 ديسمبر 2021). (الإنترنت)

تباين الأداء الأسبوعي لسعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية خلال الفترة بين 9 و16 ديسمبر الجاري.

وحسب النشرة الرسمية لأسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفع سعر الدولار الأميركي يوم الخميس عند 4.60 د‫ينار مقابل 4.59 دينار الذي سجَّله نهاية تداولات الأسبوع قبل الماضي، في حين تراجع اليورو 5.19 دينار مقابل 5.20 دينار. وصعد الجنيه الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.07 د‫ينار الأسبوع قبل الماضي بفارق قرشين اثنين.

وحافظ الريال السعودي على مستوى 1.22 دينار، والدرهم الإماراتي 1.25 دينار والدينار التونسي عند 1.58 دينار وهبطت الليرة التركية بفارق 3 قروش بفارق قرش مسجلة 0.30 دينار 0.33 دينا، فيما بقي اليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.

أما في السوق الموازية، فانخفض الدولار عند 4.98 دينار مقابل 5.05 دينار بفارق 7 قروش. كما تراجع اليورو بفارق قرشين اثنين، مسجلًا 5.54 دينار مقابل 5.56 دينار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، والليرة التركية عند 0.40 دينار. كما حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.75 دينار.

وهبط سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 204 دنانير مقارنة بـ205 دنانير، بفارق قرش واحد.

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