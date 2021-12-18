مقتل ثمانية أطفال في انفجار «مخلفات حرب» بالجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 09:24 صباحا
آثار الانفجار الذي أودى بحياة ثمانية أطفال في الجفارة. (وزارة الداخلية)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مقتل ثمانية أطفال ووقوع إصابات لأشخاص آخرين نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب بمنطقة الطويبية بالجفارة.

وقالت في بيان في وقت مبكر من صباح السبت، إن مديرية أمن الجفارة وردها بلاغ مفاده وقوع انفجار بمنزل عائلة التومي بمنطقة الطويبية، مضيفة: «على الفور توجه أعضاء الشرطة والفرقة الفنية إلى المكان، وتبين أن سبب الانفجار أحد مخلفات الحروب منذ العام 2014، وأدى ذلك الانفجار لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين».

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ونصحت الوزارة جميع المواطنين بضرورة الابتعاد عن أي أجسام مشبوهة والتبليغ عنها فورًا للجهات المختصة لمنع وقوع مثل هذه المآسي والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

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