«ذا ناشيونال»: مسؤول أميركي كبير يتوقع تأجيل انتخابات الرئاسة الليبية

شعار الانتخابات الرئاسية، (أرشيفية: الإنترنت)

وقع مسؤول أمريكي كبير تأجيل انتخابات الرئاسة الليبية، المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل؛ «بسبب الطبيعة المثيرة للجدل لبعض المرشحين»، حسب موقع «ذا ناشيونال» الإمارتي.

ونقل الموقع تصريح صحفي للمسؤول، الذي لم يسمه، قال فيه إن موعد الانتخابات «قد ينزلق قليلا»، لأن السلطات الليبية مازالت «تضع اللمسات الأخيرة» بخصوص القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين، إذ أن بعضهم «مثير للجدل».

وكان من المقرر أن تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قائمة المرشحين النهائية في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها لم تفعل ذلك بعد.

ورغم التأخير المحتمل، أبدى المسؤول الأميركي الكبير تفائله، مشيرًا إلى «الدعم الدولي الكبير» للانتخابات، وحصول نحو 2.5 مليون ليبي على بطاقات الناخب.

- «رويترز»: إصرار دولي على الانتخابات دون الإشارة إلى الموعد

وقال المسؤول إن معدل تسجيل الناخبين «يتطابق تقريبا مع أي بلد» آخر، لافتا إلى عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع المفوضية لتعزيز البنية التحتية الانتخابية في ليبيا قبل التصويت.

وفي نفس السياق، رصدت وكالة «رويترز» خلال الأسبوع الماضي، غياب للتأكيد على موعد الانتخابات في بيانات القوى الدولية الفاعلة في المشهد الليبي، مكتفية بالإشارة إلى أهمية عقدها، دون التذكير بالتوقيت.