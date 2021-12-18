إرودغان يدعو إلى استمرار السلطة التنفيذية الليبية لحين عقد الانتخابات

لقاء المنفي وإردوغان في إسطنبول، 17 ديسمبر 2021، (الرئاسي)

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى استمرار السلطة التنفيذية الليبية إلى حين إجراء الانتخابات العامة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الجمعة، على هامش مشاركته في القمة الثالثة للشراكة «التركية ـ الإفريقية» التي تستضيفها مدينة إسطنبول، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي».

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وقال إردوغان إنه «يجب احترام مخرجات الحوار السياسي الليبي، واستمرار السلطة التنفيذية في مهامها، إلى حين عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نزيهة، وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها الليبيين جميعا»، وفق البيان.

وتناول للقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين.

ووصل المنفي صباح الجمعة في زيارة رسمية تستمر يومين، وذلك للمشاركة في القمة «التركية ـ الإفريقية» التي تستمر إلى الأحد المقبل.