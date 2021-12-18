إرودغان يدعو إلى استمرار السلطة التنفيذية الليبية لحين عقد الانتخابات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 18 ديسمبر 2021, 12:15 صباحا
لقاء المنفي وإردوغان في إسطنبول، 17 ديسمبر 2021، (الرئاسي)

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى استمرار السلطة التنفيذية الليبية  إلى حين إجراء الانتخابات العامة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الجمعة، على هامش مشاركته في القمة الثالثة للشراكة «التركية ـ الإفريقية» التي تستضيفها مدينة إسطنبول، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي».

اقرأ أيضا: الهادي الصغير: لا تمديد لحكومة الدبيبة بعد 24 ديسمبر

وقال إردوغان إنه «يجب احترام مخرجات الحوار السياسي الليبي، واستمرار السلطة التنفيذية في مهامها، إلى حين عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نزيهة، وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها الليبيين جميعا»، وفق البيان.

وتناول للقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين.

ووصل المنفي صباح الجمعة في زيارة رسمية تستمر يومين، وذلك للمشاركة في القمة «التركية ـ الإفريقية» التي تستمر إلى الأحد المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر .. تأجيل!
كاريكاتير
«أديداس» تبدأ أولى خطواتها في عالم «ميتافيرس» من خلال مجموعة بتكنولوجيا «إن إف ...
علوم وتكنولوجيا
بوالخطابية: لم يصل كيلوغرام واحد من الأعلاف للمربين في المنطقة رغم وعود الدبيبة ...
ليبيا
لبنان: مليون طفل على الأقل معرضون لخطر العنف مع اشتداد الأزمة الاقتصادية
عربى
«رويترز»: بورصة إسطنبول تعلق التداولات بعد انهيار تاريخي لليرة التركية
اقتصاد
انتهت عبر قناة «الوسط».. «الهلال 1 - 2 النصر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 3 - 0 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
إيقاف 6 حكام لمدة شهر في الدوري الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
«فرانس برس»: ولي العهد السعودي يقود المشهد السياسي قبل اعتلائه عرش المملكة
عربى
«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة
رياضة محلية
رئيس بلدية برازيلي يسوي خلافه مع أحد معارضيه على حلبة مصارعة
منوعات
5 مدربين في مهب رياح التغيير بالدوري الممتاز
رياضة محلية
الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق مع خفض جديد للفائدة
اقتصاد
توصية أميركية باستخدام «فايزر» و«موديرنا» بدلا من «جونسون آند جونسون»
دولى
مجموعة السبع: «أوميكرون» أكبر خطر صحي راهن في العالم
دولى
ماذا يفعل «رجل ماكرون» في ليبيا؟
ليبيا
في العدد 317: شبح التأجيل يهدد الانتخابات.. ومواجهة «كورونا» بالجرعة الثالثة
ليبيا
«أسوشيتد برس» ترسم صورة غامضة للانتخابات الليبية.. وتتنبأ بالفوضى
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بليحق: ليس بالإمكان إجراء الانتخابات خلال 8 أيام