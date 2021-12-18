وليامز تطلع بوشناف على مهمتها في ليبيا

لقاء ستيفاني وليامز وبوشناف في بنغازي، 17 ديسمبر 2021، (البعثة الأممية)

اطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إبراهيم بوشناف على متهمتها في ليبيا.

كما ناقشت مع بوشناف آخر التطورات في البلاد، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة.

جاء ذلك اللقاء في مدينة بنغازي، حيث التقت ممثلين للمؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، وكذلك المجتمع المدني وعدد من الناشطات.

ومثلت العملية الانتخابية محور تلك اللقاءات، إضافة إلى استعراض مقترحات حول الإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، واللامركزية وتطوير نظام الحكم، علاوة على زيادة مشاركة المرأة في المناصب الحكومية رفيعة المستوى، والتصدي للتحديات التي تمنع المرأة من الانخراط في الشؤون العامة.