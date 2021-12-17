الهادي الصغير: لا تمديد لحكومة الدبيبة بعد 24 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 11:07 مساء
عضو مجلس النواب الهادي الصغير، (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير إنه لا مجال للتمديد لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بعد 24 ديسمبر المقبل، قائلا إن عبدالحميد الدبيبة، أتيحت له فرصة أن يكون رئيسا للحكومة التي، «بسلبياتها وإيجابياتها»، ستنتهي في هذا الموعد.

وأضاف أنه قبل بالحكومة إلى هذا الموعد، ولذا لا يمكن أن تستمر بعده، حسب تصريحه إلى قناة «العربية الحدث»، اليوم الجمعة.

إلا أنه عاد وأشار إلى أن مسألة التمديد مرهونة بما يراه السياسيون في ليبيا، الذين أن لم يقبلوا بذلك، فسيكون على الدبيبة أن يسلم السلطة إلى الحكومة المقبلة.

وأوضح أن هناك توجه لبقاء المجلس الرئاسي كما هو، مردفا: «سنتفاوض مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز حول هذا الشأن».

وأكمل: «نحن لا يهمنا الرئاسي بقدر الحكومة التي ستسير الأعمال، ويحتاجها الشعب الليبي مباشرة لأنها تلامس الحياة اليومية للمواطن».

ويرأس الصغير اللجنة التي شكلها «النواب» للتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء حول «الصعوبات والعراقيل» التي تواجه العملية الانتخابية، وتضم النواب «زائد هدية عطية أبوبكر، وعز الدين عبدالسلام قویرب، ومحمد علي امدور، وطلال عبدالله موسى الميهوب».

واستلمت اللجنة، الأربعاء الماضي، تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النهائي الخاص بمرحلة الطعون في انتخابات رئيس الدولة، حيث ينتظر أن تقدم بدورها تقريرا إلى «النواب».

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