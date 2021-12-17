نقل الحالات الحرجة من مركز عزل سوق الثلاثاء بعد قرب نفاد «الأكسجين المسال»

سيارات الإسعاف لدى وصولها مركز عزل سوق الثلاثاء، 17 ديسمبر 2021، (جهاز الإسعاف)

نقل فريق الطوارئ بمركز الإستجابة الرئيسي للعناية والإسعاف والطوارئ الحالات في العناية الفائقة من مركز عزل سوق الثلاثاء إلى مركز عزل معيتيقة.

وأرجع جهاز الإسعاف والطوارئ ذلك إلى ورود بلاغ عن قرب نفاد إمدادات «الأكسجين المسال» في المركز، الضروري لحالات العناية، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة، دخول 19 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد إلى مراكز العزل، وخروج 12 أخرى بعد تأكد شفائها من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات الموجودة بالعناية الفائقة خلال الفترة نفسها بلغ 114 حالة.

رجال الإسعاف خلال استعدادهم لنقل الحالات.