المنقوش تتحدث مع وزير خارجية تشاد عن إمكانية تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 10:00 مساء
المنقوش ونظيرها التشادي محمد زين شريف خلال لقائهما في إسطنبول، الجمعة 17 ديسمبر 2021. (الخارجية الليبية)

تحدثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع نظيرها التشادي محمد زين شريف، «عن إمكانية تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود بالتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين».

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الجمعة، على هامش قمة الشراكات التركية الأفريقية بإسطنبول، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولية بحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء المنقوش ونظيرها التشادي تناول الاجتماع العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك وأمن الحدود، مشيرة إلى اتفاق الجانبين على أن أمن واستقرار ليبيا هو من أمن واستقرار تشاد.

- المنقوش تشارك في قمة الشراكة التركية- الأفريقية

وأكدت المنقوش خلال اللقاء أن أمن الحدود يعد من أولويات حكومة الوحدة الوطنية، لأن «الأمن بوجه عام هو المدخل للاستقرار والتنمية».

وأضافت وزارة الخارجية أن القاء تطرق أيضا إلى أهمية العمل المشترك لتأمين الحدود لمنع أية تجاوزات أو خروقات أمنية، ووقف عمليات التهريب ومواجهة عصابات الاتجار بالبشر.

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