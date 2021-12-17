وزير الصحة يبحث مع نظيره التركي سداد ديون علاج المرضى الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 09:51 مساء
الزناتي مع وزير الصحة التركي, فخر الدين قوجة, 17 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة الليبية)

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، مع نظيره التركي فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية، والمترتّبة عن علاج المرضى الليبين بتركيا.

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم في اسطنبول، عددٍ من الملفات، وتعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات.

- الزناتي يشارك في ورشة حول الصحة الإفريقية في عهد الأوبئة

الاجتماع عقد على هامش زيارة الوزير إلى تركيا، للمشاركة في الورشة الفنية المنعقدة على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية، والتي تنظمها وزارة الصحة التركية، حول «سبل تعبئة القدرات والإمكانيات في عهد الأوبئة وما بعدها».

الزناتي مع وزير الصحة التركي, فخر الدين قوجة, 17 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة الليبية)
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