الزناتي يشارك في ورشة حول الصحة الإفريقية في عهد الأوبئة

الزناتي يشارك في ورشة حول الصحة الإفريقية في عهد الأوبئة, 17 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)

شارك وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، في ورشة فنية حول سبل تعبئة القدرات والإمكانيات من أجل الصحة الأفريقية في عهد الأوبئة وما بعدها.

ونظمت الورشة من طرف وزارة الصحة التركية، علي هامش أعمال القمة الثالثة للشراكة التركية-الإفريقية التي تنعقد يومي 17 و 18 من ديسمبر الجاري، وفق بيان لوزارة الصحة اليوم.

وجاء الورشة، تحت شعار «تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك»، بمركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول.

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فيما قدم الزناتي، خلال الورشة تجربة ليبيا في مجال التصدي لوباء «كوفيد-19» والنتائج المتحصل عليها في هذا الإطار.

ووصل الزناتي في وقت سابق من اليوم، إلى تركيا، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، للمشاركة في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الأفريقية التي تستضيفها إسطنبول خلال الفترة بين 17 و19 ديسمبر الجاري.

الزناتي يشارك في ورشة حول الصحة الإفريقية في عهد الأوبئة, 17 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)

الزناتي يشارك في ورشة حول الصحة الإفريقية في عهد الأوبئة, 17 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)

الزناتي يشارك في ورشة حول الصحة الإفريقية في عهد الأوبئة, 17 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)