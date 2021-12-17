مدمن يقتل 7 أشخاص في طبرق والشرطة تعلن مقتله في تبادل لإطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 08:00 مساء
تجمع عدد من المواطنين بشأن الحادث في طبرق، الجمعة 17 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن طبرق، مساء اليوم الجمعة، عن مقتلة 7 مواطنين جراء تعرضهم لإطلاق النار من قبل «أحد مدمني المخدرات» الذي أكدت المديرية مقتله على يد الشرطة بعدما حاول مقاومتها أثناء تدخلها للسيطرة على الموقف.

وقالت المديرية في بيان «استيقظت مدينة طبرق صباح هذا اليوم على فاجعة غير مسبوقة حيث قام أحد مدمني المخدرات بقتل (7) أشخاص من أشقاءه وأقاربه وبعض المارة مما استدعى تدخل عناصر الشرطة والتعامل مع الموقف وفق القانون».

وأكدت مديرية الأمن في البيان أنه «نتيجة للمقاومة العنيفة من الجاني تدخل عناصر الشرطة للتعامل مع مصادر النيران واقتحام المزرعة المتواجد بها الجاني مما أدى إلي وفاته».

وذكرت المديرية أن المتوفيين هم: محمد مفتاح صالح عبدربه (الجاني)، ومهند مفتاح صالح عبدربه (شقيقه)، ومنجي بالله مفتاح صالح عبدربه (شقيقه)، ومجدي محمود فضيل الغيثي (جار الجاني)، ويوسف عبد ربه المريمي (ابن خالة الجاني)، وعبدالرحيم محمد زكري محمد (جار الجاني)، ومحمد ميلود يوسف (ابن خالة الجاني)، وعمران إبراهيم عمر.

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