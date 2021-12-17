وفاة وإصابة 4 مواطنين في انفجار لغم ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 05:39 مساء
مستشفى بني وليد العام, (الإنترنت)

أكد مصدر أمني بمدينة بني وليد، إلى «بوابة الوسط»، الجمعة، وفاة مواطنين اثنين، وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار لغم بالقرب من كتيبة خميس سابقا شرق المدينة.

وذكر المصدر، أن المصابين حالتهما حرجة جدًا، ونُقلا إلى مستشفى بني وليد العام، مطالبًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي جسم مشبوه أو غريب عن طريق التواصل مع الجهات الأمنية في المدينة.

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من جانبها، حذرت هيئة السلامة الوطنية ببني وليد، جميع المواطنين، من الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو حرقها لحين حضور أعضاء الهندسة وإبطال المتفجرات.

وتحصد مخلفات الحرب في بني وليد، عديد الأرواح البشرية خاصة في الأودية البعيدة عن وسط المدينة.

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