المنفي يصل إسطنبول ويلتقي إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي, محمد المنفي, 17 ديسمبر 2021. (الرئاسة التركية)

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والوفد المرافق له صباح الجمعة، إلى إسطنبول في زيارة رسمية لتركيا، تستمر يومين.

وتأتي زيارة المنفي إلى تركيا، للمشاركة في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الأفريقية التي تستضيفها إسطنبول خلال الفترة بين 17 و19 ديسمبر الجاري، وفق ما أفاد المجلس الرئاسي في بيان اليوم.

وفور وصوله، التقى المنفي، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في لقاء بحث تطورات الأزمة الليبية، بحسب وكالة «الأناضول» للأنباء التركية.

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ومن المنتظر أن يجري المنفي أيضًا عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك، لبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وكذلك مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب بيان «الرئاسي».

وصول محمد المنفي، إلى تركيا، 17 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

وصول محمد المنفي، إلى تركيا، 17 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

وصول محمد المنفي، إلى تركيا، 17 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)