احتفالية في سرت لتكريم أوائل الشهادة الثانوية

احتفالية في سرت لتكريم أوائل الشهادة الثانوية, (بوابة الوسط)

أقامت شركة أوائل سرت للتعليم الخاص، حفل تكريم خصصته للعشرة الأوائل بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي.

كما شهد الحفل تكريم مدير ومعلمي مدرسة أوائل سرت، تقديراً لمجهوداتهم التي بذلوها خدمة للعملية التعليمية.

حضر الاحتفالية مراقب التعليم سرت مفتاح عبد الكافي، ومديري التعليم الخاص والمتوسط بالمراقبة، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، وأولياء أمور الطلبة والطالبات الذين تم تكريمهم.

وأفاد مراسل «الوسط»، أن التكريم شهد منح الطلاب العشرة الأوائل، هدايا وشهادات تقدير، تقديرا وعرفانا لتفوقهم العلمي في الدراسة.

احتفالية في سرت لتكريم أوائل الشهادة الثانوية, (بوابة الوسط)