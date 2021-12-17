شوارع سرت غارقة في بحيرات المياه.. وعميد البلدية يوجه رسالة عاجلة للحكومة

شوارع سرت تغرق في بحيرات من المياه، (بوابة الوسط)

تغرق شوارع مدينة سرت في بحيرات من المياه، بسبب تعطل مواقع التصريف، سواء مياه الأمطار التي تجمعت في الشوارع أو مياه الصرف الصحي.

فيما وجه عميد بلدية سرت، مختار المعداني، الجمعة، رسالة عاجلة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المكلف، ووزير الموارد المائية، منتقدا ما وصفه بـ«الإقصاء والتهميش» لمدينة سرت في المجالات كافة.

وقال المعداني، في رسالته، إن شوارع سرت غارقة في بحيرات؛ وهو ما شل الحركة في المدينة، مضيفًا أنه اتفق مع الحكومة ووزير الموارد المائية، على تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالمياه والصرف الصحي «ولكن للأسف لم تُنفذ حتى الآن»، وذلك رغم تخصيص الحكومة لوزارة الموارد المائية أكثر من 500 مليون دينار، «لكن لم يصرف دينار واحد حتى الآن على مشاريع مدينة سرت».

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وتساءل عميد بلدية سرت، «لماذا هذا التهميش الواضح لسرت، المدمرة والمهمشة منذ سنوات»، مشددًا على مواصلة المطالبة بالدفاع عن المدينة للرفع من معاناة سكانها وأهلها، خاصة أن هناك ملفات كثيرة تشهد أضرارًا وأزمات، منها تأخر الحكومة حتى في صرف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة، كما أن المدينة تشهد ارتفاعًا في نسبة مرضى الأورام لأكثر من 700 حالة مرضية نتيجة الإشعاعات المنتشرة بالمدينة، بسبب الحروب التي شهدتها، وتأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمياه والصرف الصحي.

شوارع سرت تغرق في بحيرات من المياه، (بوابة الوسط)

شوارع سرت تغرق في بحيرات من المياه، (بوابة الوسط)

شوارع سرت تغرق في بحيرات من المياه، (بوابة الوسط)

شوارع سرت تغرق في بحيرات من المياه، (بوابة الوسط)