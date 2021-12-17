«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 12:53 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، غدًا السبت، على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، والساحل الممتد من رأس لانوف إلى درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس اجدير  إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من مصراته إلى سرت.
- رياح شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل 25 عقدة بعد ظهر الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب إلى مضطرب يوم الغد.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى  طبرق:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة.
- رياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين 10 و20عقدة وتصل إلى 25 عقدة بعد ظهر الغد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر ويصل إلى 3 أمتار غدًا.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا يوم الغد على ساحل  شحات.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

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