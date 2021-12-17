المنقوش تشارك في قمة الشراكة التركية- الأفريقية

المنقوش خلال مشاركتها في قمة الشراكة التركية- الأفريقية، 17 ديسمبر 2021. (حساب المنقوش على تويتر)

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الجمعة، في أعمال المؤتمر الوزاري للقمة الثالثة للشراكة التركية- الأفريقية.

وقالت المنقوش في تغريدة على حسابها بموقع «فيسبوك»: «تشرفت بتمثيل ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري للقمة الثالثة للشراكة التركية- الأفريقية، لمناقشة التحديات والمنفعة المشتركة في المجالات كافة».

- المنقوش تلقي محاضرة بجامعة روما عن الوضع في ليبيا

وانطلقت أعمال القمة بمركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول تحت شعار «تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك»، ويشارك الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، غدًا، السبت، في افتتاحها رسميًا، وفق وكالة «نيو ترك بوست».