559 إصابة جديدة و6 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 11:31 صباحا
كمامات واقية مقدمة من منظمة الصحة العالمية لمركز عزل سرت، (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 559 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى ست وفيات و918 حالة شفاء و123 حالة حرجة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «589»، إنه تسلم، الخميس، 4050 عينة للكشف عن الفيروس، تبين سلبية 3491 منها، وإيجابية 559 بنسبة 13.8% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 381 ألفًا و23 حالة بينها 368 ألفًا و854 شفاء، و6580 نشطة، 5589 وفاة.

وبلغ إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء مليون و813 ألفًا و570 شخصًا، فيما تلقى 777 ألفًا و33 شخصًا الجرعة الثانية.

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