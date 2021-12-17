«الأرصاد»: سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 10:26 صباحا
أمطار. (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة، اليوم الجمعة، على المناطق الساحلية خاصة الساحل الشرقي، وكذلك انخفاض درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين خاصة على المناطق الجبلية.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر خاصة على غالب المناطق خاصة الساحلية. 
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط  من مساء يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا خلال اليومين المقبلين.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة بداية من يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية، وسقوط حبات البرد وجريان بعض الأودية المحلية، مع احتمال سقوط ثلج خفيف على مرتفعات الجبل الأخضر يوم الأحد.
الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط مساء.  
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 12 و18 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على غالب المناطق. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجفرة. 
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.  
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بداية من يوم الغد على بعض المناطق.  

الكفرة- السرير- تازربو:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. 
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بداية من يوم الغد. 

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