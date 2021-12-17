اجتماع يبحث مشكلة تكدس مياه الأمطار في مصراتة.. ويقترح مشروعات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 12:14 صباحا
وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبو بكر الغاوي يستقبل عميد بلدية مصراتة محمود السقوطي (صفحة الوزارة على فيسبوك)

ناقش وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبو بكر الغاوي، مع المجلس البلدي مصراتة أهم العراقيل والمشاكل التي تواجه أهالي البلدية، خاصة مشاكل تكدس مياه الأمطار.

جاء ذلك خلال اجتماع للوزير، اليوم الخميس، مع عميد بلدية مصراتة محمود السقوطي، وأعضاء المجلس: إسماعيل محمد الجرو وفرج محمد احنيش، وبحضور مدير مكتب الإسكان مصراتة الهادي الشركسي.

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن عميد البلدية تقدم بعدة مشاريع خاصة بمعالجة مشكلة تكدس مياه الأمطار، من مشاريع صيانة وإنشاء خزانات المياه، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تلبي احتياجات أهالي البلدية وتساهم في حلحلة المختنقات.

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وأكد الوزير، خلال اللقاء، ضرورة معالجة كافة الإشكاليات وإيجاد أفضل الحلول لها، وعمل الوزارة على تضمين كافة المشروعات التي تعالج المختنقات وتدعم البنى التحتية، وتعد أولوية لدى المواطنين في موازنة الوزارة للعام 2022، وضمن برنامج «عودة الحياة» للمشاريع التنموية المعلن عنه من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبو بكر الغاوي يستقبل عميد بلدية مصراتة محمود السقوطي (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبو بكر الغاوي يستقبل عميد بلدية مصراتة محمود السقوطي (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبو بكر الغاوي يستقبل عميد بلدية مصراتة محمود السقوطي (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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