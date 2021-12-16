محكمة استئناف مصراتة توقف اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة

مجمع محاكم مصراتة (أرشيفية: الإنترنت)

قررت محكمة استئناف مصراتة، اليوم الخميس، إلغاء اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، مع إيقاف جميع إجراءات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حتى الفصل في القضية.

واستند قرار المحكمة إلى «بطلان تشكيل المفوضية العليا للانتخابات الحالي، ومن ثم بطلان كافة قراراتها».

وفي التفاصيل، قررت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة وقف تنفيذ قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021، الصادر في 24 نوفمبر الماضي، بشأن اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة في الدعوى المرفوعة رقم 191/2021، ما يعني إيقاف جميع الإجراءات التي تقوم بها المفوضية لانتخاب رئيس البلاد.

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واختصم الطعن الممثل القانوني لمجلس النواب بصفته، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية بصفته، ورئيس الحكومة الليبية بصفته، والممثل القانوني للمفوضية العليا الوطنية للانتخابات بصفته.

ويستند الطعن إلى نص المادة 8 من القانون رقم (3) لسنة 2012 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي تلزم بتعيين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونائبه من السلطة التشريعية.

ويدفع الطعن بعدم صدور أي قرار من السلطة التشريعية بتسمية عماد السايح رئيسًا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مما يجعله «منتحل صفة رئيس المفوضية، ويكون إصداره للقرار كالعدم».

ويضيف مقدمو الطعن أن «القرار المطعون فيه، الذي وقعه عماد السائح بصفة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مجرد عمل مادي لصدوره من غير مختص ما يستوجب القضاء ببطلان القرار المطعون فيه وإلغاءه».

وقبلت المحكمة الطعن شكلًا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، المتمثل في اعتماد القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية.