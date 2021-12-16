حبس الرئيس السابق لشركة البنية للاستثمار احتياطيا لتعمده الإضرار بالمصلحة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 07:18 مساء
بناء على قطعة أرض في بنغازي مملوكة لشركة البنية للاستثمار والخدمات. (أرشيفية: صفحة فرع الشركة في بنغازي)

أمرت النيابة العامة في بنغازي بحبس الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة البنية للاستثمارات والخدمات احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وذلك «لتعمده الإضرار بالمصلحة العامة وإمعانه في إساءة ‏استعمال سلطة الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة للغير»، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام اليوم الخميس.

جاء ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن واقعة دخول عدد من الأشخاص أحد العقارات العائدة لشركة البنية للاستثمارات والخدمات، في مدينة بنغازي، وشروعهم في إزالة الأبنية والمنشآت‏ الموجودة بالعقار، بعد بلاغ تقدم به رئيس مجلس الإدارة الحالي للشركة للنيابة في وقت سابق.

وشركة البنية للاستثمار والخدمات هي إحدى الشركات المملوكة للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة؛ ويتمثل غرضها في ‏استثمار وبناء وتشيد وتملك وصيانة وتشغيل المنشآت والبنى التحتية للشبكات الرئيسية والفرعية المستخدمة في خدمات الاتصالات.

وقال مكتب النائب العام إنه وجه أحد وكلائه بمباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، ومن بين عدة إجراءات اتخذها للتحقيق، ‏جرى استجواب رئيس مجلس إدارة الشركة السابق؛ حيث تبين «للنيابة العامة ‏أن هذا الأخير ‏أبرم عقد إيجار مع شركة بابل للاستثمار العقاري لمدة ثلاثين سنة مقابل أجرة قدرها نصف دينار عن المتر الواحد ‏وتعمد عدم إدراج العقد ضمن بيانات شركة البنية وتجاوز واجب إحاطة لجنة متابعة العقارات ببيانات المستأجر ومدة المنفعة وقيمة الأجرة المستحقة».

وأضاف مكتب النائب العام أن التحقيق في الواقعة انتهى إلى «الأمر بوقف أعمال الإزالة والإنشاء وحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيق لتعمده الإضرار بالمصلحة العامة وإمعانه في إساءة ‏استعمال سلطة الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة للغير».

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