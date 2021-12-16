مؤسسة النفط تعلن التوقيع على إنشاء شبكة مياه بطول 13 كلم في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 06:39 مساء
مسؤولون بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال توقيع مشروع إنشاء خط مياه في مدينة الزاوية، 16 ديسمبر 2021. (المؤسسة)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، التوقيع على مشروع إنشاء شبكة مياه بطول 13 كيلو مترًا، وإنشاء خزان علوي بسعة 300 ألف لتر بمنطقة السميريات المجاورة لمصفاة الزاوية النفطية.

وأوضحت، في بيان الخميس، أن التوقيع جرى بحضور رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وقام به رئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية لتكرير النفط الصادق الجرمي، والمسؤول بالشركة المنفذة للمشروع أشرف عبدالله.

- إعادة تشغيل مصفاة الزاوية بطاقة 100 ألف برميل يوميا

وقال صنع الله إنه يتمنى أن يكون «هذا المشروع باكورة موفقة لعدة أعمال لاحقة ترغب المؤسسة بتنفيذها ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية في المناطق المحيطة بعملياتها النفطية بالزاوية»، مشيرًا إلى الرغبة في التوسع لتنفيذ مشاريع عدة في المناطق المجاورة للمجمع النفطي بالزاوية وغيرها من المناطق حال توافر الظروف الملائمة.

صنع الله يجدد الحديث عن شح الموارد المالية لمؤسسة النفط
كما تحدث عن «شح الموارد المالية التي تُخصَّص للمؤسسة على الرغم من الأموال الناتجة عن النشاط النفطي، التي تحال للجهات المعنية بالدولة الليبية أولًا بأول».

وتطرق بعض سكان منطقة السميريات بمدينة الزاوية، الذين حضروا توقيع العقد، عن بعض المختنقات التي تعانيها المنطقة، ومن ضمنها عدم توافر خدمات صحية ملائمة، والافتقار لمرفق صحي ملائم يخدم المناطق المجاورة للمصفاة، ومنها منطقة السميريات وإسبان والعوزة وغيرها.

ونبه رئيس مؤسسة النفط إلى أن مدينة الزاوية إحدى مناطق عمليات المؤسسة بامتياز، وذلك لجود مصفاة الزاوية ومستودع شركة البريقة، وحقل خزانات شركة أكاكوس وكذلك شركة الخليج والميناء النفطي وعدد من المقرات التابعة للمؤسسة، متمنيًا «مزيد الاستقرار لكافة المناطق النفطية وكافة أنحاء ليبيا وخلق أجواء تشجع على الاستثمار والنمو والاستقرار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مباراة شهدت 9 أهداف.. «الأخضر» يعزز موقعه في وصافة الدوري الممتاز
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 1 الصداقة» في الدوري الليبي
رياضة محلية
صور أقوى من السلاح.. الوجه الآخر لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
دولى
قرار حكومي يهدد بإيقاف مباريات الدوري الفرنسي نهائيا
رياضة عالمية
«فاو»: الجوع يتفاقم في العالم العربي
عربى
عضو مفوضية الانتخابات أبوبكر مردة: إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر «أصبح غير ممكن»
ليبيا
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 3 - 6 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
(باش تُنفخ النار يا…..)
وجهات نظر
الغنوشي يعلق على قرارات الرئيس التونسي
عربى
الانتخابات الليبية
وجهات نظر
دولة القديسين
وجهات نظر
دول أوروبية تبدأ تطعيم الأطفال ضد «كوفيد-19».. «اللقاح لن يكون كافيا»
دولى
كأس العرب: الجزائر تقصي قطر وتلحق بتونس إلى النهائي
رياضة عالمية
بالصور.. تونس تقصي مصر من كأس العرب بـ«النيران الصديقة»
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل تراجعها إلى أدنى مستوياتها عشية قرار للمصرف المركزي بشأن ...
اقتصاد
وليامز تبحث في مصراتة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية
ليبيا
تركيا تراهن بطائراتها من دون طيار لتقوية علاقاتها مع أفريقيا.. إردوغان يلتقي 13 ...
دولى
تعيين عبدالقادر خليفة آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع كمبيوتر مؤسس «ويكيبيديا» في مزاد