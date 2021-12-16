نورلاند يلتقي السايح في تونس ويجدد دعم الولايات المتحدة للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 05:29 مساء
لقاء السايح ونورلاند في تونس، الخميس 16 ديسمبر 2021. (السفارة الأميركية في ليبيا)

التقى المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بمقر مكتب ليبيا التابع لوزارة الخارجية الأميركية في العاصمة التونسية.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»: «في لقاء مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور السايح اليوم في تونس، جددت دعم الولايات المتحدة للانتخابات وثقتنا في قدرة المفوضية على الوصول الى نتائج انتخابات حرة ونزيهة».

- أبوبكر مردة: إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر «أصبح غير ممكن»

وفي وقت سابق اليوم، قال عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة لقناة «الجزيرة»، إن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري «أصبح غير ممكن»، وذلك وسط شكوك حول إتمام الاقتراع في موعده المحدد.

وأجلت المفوضية مطلع الأسبوع الجاري إعلان قوائم المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وينتظر أن يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم التقرير الذي قدمته المفوضية للجنة البرلمانية بشان العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرار حكومي يهدد بإيقاف مباريات الدوري الفرنسي نهائيا
رياضة عالمية
«فاو»: الجوع يتفاقم في العالم العربي
عربى
عضو مفوضية الانتخابات أبوبكر مردة: إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر «أصبح غير ممكن»
ليبيا
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 3 - 6 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
(باش تُنفخ النار يا…..)
وجهات نظر
الغنوشي يعلق على قرارات الرئيس التونسي
عربى
الانتخابات الليبية
وجهات نظر
دولة القديسين
وجهات نظر
دول أوروبية تبدأ تطعيم الأطفال ضد «كوفيد-19».. «اللقاح لن يكون كافيا»
دولى
كأس العرب: الجزائر تقصي قطر وتلحق بتونس إلى النهائي
رياضة عالمية
بالصور.. تونس تقصي مصر من كأس العرب بـ«النيران الصديقة»
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل تراجعها إلى أدنى مستوياتها عشية قرار للمصرف المركزي بشأن ...
اقتصاد
وليامز تبحث في مصراتة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية
ليبيا
تركيا تراهن بطائراتها من دون طيار لتقوية علاقاتها مع أفريقيا.. إردوغان يلتقي 13 ...
دولى
تعيين عبدالقادر خليفة آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية
ليبيا
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صاحب السباعية للمنتخب الليبي يتحدث عن البطولة العربية في العراق 1966