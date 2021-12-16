مصر والسعودية تؤكدان ضرورة عقد الانتخابات الليبية بموعدها المقرر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 04:28 مساء
وزيرا خارجية مصر والسعودية خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة، الخميس 16 ديسمبر 2021. (الخارجية المصرية)

أكدت مصر والسعودية ضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الجاري، كما أكد البلدان ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب «في مدى زمني محدد» تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم (2570) والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر «برلين 2»، وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وشدد البلدان، في بيان مشترك صدر مساء اليوم الخميس، عقب مباحثات وزيري خارجية البلدين بالقاهرة، على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وفق نص البيان الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية.

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يأتي البيان المصري- السعودي في القاهرة، بعد يومين من البيان الصادر في ختام القمة الخليجية التي عقدت في الرياض، وأكدت «حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها».

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