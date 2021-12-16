المنفي يستعرض مع السفير الألماني إجراءات بناء الثقة بين الأطراف السياسية

لقاء المنفي مع السفير الألماني لدى ليبيا، الخميس 16 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

جدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه، صباح اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، التأكيد على دعمه الكامل للاستحقاقات السياسية المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات والمصالحة الوطنية.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المنفي والسفير الألماني خصص لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، واستعراض ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وفرص إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف المشاركين في العملية السياسية. كما بحثا جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ونجاحها في أداء عملها وفق ما أقرته في اجتماعاتها الأخيرة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، حرصه الكامل على إنجاح الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات والمصالحة الوطنية، كمشروع وطني للسلم الاجتماعي وإعادة الاستقرار للبلاد.

لقاء المنفي مع السفير الألماني لدى ليبيا، الخميس 16 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)