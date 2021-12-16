عضو مفوضية الانتخابات أبوبكر مردة: إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر «أصبح غير ممكن»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 03:14 مساء
من داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (صفحة المفوضية على موقع «فيسبوك»)

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات أبوبكر مردة لقناة «الجزيرة»، اليوم الخميس، إن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري «أصبح غير ممكن»، وذلك وسط شكوك حول إتمام الاقتراع في موعده المحدد.

وبرغم تبقي أقل من عشرة أيام على الموعد، فإن الخريطة الانتخابية غير واضحة، إذ لم تعلن مفوضية الانتخابات بشكل نهائي قوائم المرشحين سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

وألقت مفوضية الانتخابات بالشك حول إتمام الاقتراع في موعده، مع تأجيل إعلانها عن قوائم مرشحي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقالت المفوضية أمس الأربعاء، إنها أحالت التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون في انتخابات رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب، وهي لجنة معنية بمتابعة العملية الانتخابية.

والسبت الماضي، أكدت المفوضية أنها تتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وبدء مرحلة الدعاية. وأوضحت أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب.

ونوهت بأن مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بدأت في 25 نوفمبر الماضي، وانتهت في 7 ديسمبر الجاري.

وفيما يخص الانتخابات البرلمانية، قالت المفوضية إنها ستضطر إلى تأجيل وجيز في إعلان القوائم الأولية لمرشحي الانتخابات «نظرًا لأن عدد طلبات الترشح فاق المتوقع»، مشيرة إلى أن عملية التدقيق والمراجعة ستأخذ فترة زمنية أطول من المخطط لها.

ونوهت بأنها تراجع تسليم بطاقات الناخبين، والقيام بعملية المطابقة للبطاقات المستلمة وغير مستلمة، في خطوة تمهد للتواصل مع الناخبين المستلمين، والتأكد من تسلُّمهم الفعلي لها.

كما أشارت إلى أنها «تتعامل بحيادية» ولا تنحاز سياسيًا لأي طرف ذي مصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب.

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