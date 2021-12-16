المريمي يتوقع تأجيل الانتخابات «فترة وجيزة»

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، (أرشيفية: الإنترنت)

توقَّع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي تأجيل الانتخابات العامة «فترة وجيزة».

وأرجع ذلك إلى «الصعوبات والعراقيل» التي واجهت العملية الانتخابية، حسب تصريح إلى قناة «العربية الحدث»، أمس الأربعاء.

- رئيس لجنة الداخلية بـ«النواب» يدعو إلى إعلان عدم إمكانية إجراء الانتخابات

وقال المريمي إن التأجيل سيكون لمدة أقل من 15 يومًا، مضيفًا أن المسائل العالقة أمام مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بخصوص العملية، تحتاج إلى قرار فقط.

ورجح حل الكثير من المشكلات أمام المفوضية بعد جلسة «النواب» يوم الإثنين المقبل، لتباشر علمها.