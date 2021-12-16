مؤسسة النفط تبحث صيانة معدات هيئة السلامة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 02:32 مساء
صنع الله خلال اجتماعه مع رئيس هيئة السلامة الوطنية عثمان مليقطه، 16 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع رئيس هيئة السلامة الوطنية عثمان مليقطه، إمكانية دعم فرق الهيئة وصيانة بعض المعدات والآلات.

كما جرى التأكيد على التنسيق المستمر بين الطرفين، لتتدخل الهيئة في الحالات العاجلة والطارئة بمناطق العمليات النفطية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مؤسسة النفط بطرابلس، اليوم الخميس.

-  مكتب السلامة الوطنية ببني وليد يطالب المزارعين بحرث أراضيهم بوادي البلاد في أسرع وقت

وقالت مؤسسة النفط إن الاجتماع تناول التعاون المشترك في مجال بناء القدرات الخاصة بالعاملين في الهيئة.

وأمس الأربعاء، بحثت المؤسسة مع رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري المهندس عمر الجواشي تأهيل وتدريب المستخدمين العاملين في التخصصات البحرية بشركات القطاع واستقطاب عناصر وطنية جديدة للتلييب التام لهذه الوظائف المهمة بالعناصر الوطنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «خليج سرت 1 - 1 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
الانتخابات الليبية
وجهات نظر
دولة القديسين
وجهات نظر
دول أوروبية تبدأ تطعيم الأطفال ضد «كوفيد-19».. «اللقاح لن يكون كافيا»
دولى
كأس العرب: الجزائر تقصي قطر وتلحق بتونس إلى النهائي
رياضة عالمية
بالصور.. تونس تقصي مصر من كأس العرب بـ«النيران الصديقة»
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل تراجعها إلى أدنى مستوياتها عشية قرار للمصرف المركزي بشأن ...
اقتصاد
وليامز تبحث في مصراتة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية
ليبيا
تركيا تراهن بطائراتها من دون طيار لتقوية علاقاتها مع أفريقيا.. إردوغان يلتقي 13 ...
دولى
تعيين عبدالقادر خليفة آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية
ليبيا
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
دولى
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صاحب السباعية للمنتخب الليبي يتحدث عن البطولة العربية في العراق 1966