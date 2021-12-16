سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: نفخر بدعم تأمين الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 12:39 مساء
سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا, خوسيه ساباديل. (أرشيفية: الإنترنت)

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل إنه يشعر بالفخر لدعم تأمين الطريق الساحلي، مشيراً إلى دعمه القوة الأمنية المشتركة المكلفة بتأمين الطريق، وذلك للمساهمة في استقرار ووحدة ليبيا.

جاء حديث ساباديل عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الخميس، تعليقا على توجه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سيتفاني وليامز إلى مدينة سرت صباح اليوم عبر الطريق الساحلي.

وتوقفت وليامز لتحية أفراد القوة الأمنية المشتركة المعنية بتأمين الطريق، وقالت فتح الطريق الساحلي من ثمار اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفة أن الأمر يؤكد «أن إرادة الليبيين في بناء السلام، وتجاوز الماضي، تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية».

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وكثفت المستشارة الأممية من تحركاتها منذ وصلت إلى ليبيا لاستلام المهمة الجديدة الموكلة إليها، الإثنين الماضي، إذا التقت أغلب الفاعلين في المشهد، لا سيما أعضاء السلطة الانتقالية ومنهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء المكلف رمضان بوجناح.

كما التقت مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، فضلاً عن اجتماعها مع رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، ورئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، إضافة إلى لقاء وزراء الخارجية والداخلية والعدل بالحكومة، ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله.

وركزت وليامز خلال هذه اللقاءات على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي وإجراء الانتخابات «لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية»، وكذلك دعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، لضمان أمن واستقرار البلاد.

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