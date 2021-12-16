السوق الرسمية: ارتفاع اليورو أمام الدينار

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع سعر العملة الأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وصعد متوسط سعر اليورو قرشًا واحدًا إلى 5.19 دينار، مقابل 5.18 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.60 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.09 دينار.

كما حافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار، في حين خسرت الليرة التركية قرشًا واحدًا لتسجل 0.30 دينار من 0.31 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، بقي سعر الريال السعودي عند 1.22 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، بينما زاد سعر الدينار التونسي قرشًا واحدًا إلى 1.58 دينار من 1.57 دينار أمس.