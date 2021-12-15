المنقوش تلقي محاضرة بجامعة روما عن الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 11:06 مساء
المنقوش تلقي محاضرة بجامعة روما عن الوضع في ليبيا (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

ألقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، محاضرة في جامعة روما بعنوان «السيناريوهات الجيوسياسية في منطقة البحر المتوسط وتأثيراتها على ليبيا»، وذلك بحضور عميد الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الجامعي وحشد من الطالبات والطلبة.

واشتملت المحاضرة، وفق منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، على عديد المحاور، منها: الموقع الجغرافي والتاريخي والسياسي لليبيا، وتأثير ذلك على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والتغيرات التي أحدتثها على المشهد اليوم، إضافة إلى جهود حكومة الوحدة الوطنية الساعية إلى مجابهة تحديات المرحلة، ووضع الأسس والآليات الاستراتيجية لبناء السلام والمؤسسات الموحدة والفاعلة في ليبيا.

- المنقوش تبحث مع دي مايو ملفي الانتخابات والهجرة غير الشرعية

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ملفي الانتخابات والهجرة غير الشرعية، خلال لقائها بالعاصمة الإيطالية، روما، وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو.

ونقل بيان لوزارة الخارجية عن دي مايو تجديد دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي المشترك وفي المجالات كافة. كما بحث الجانبان عديد الملفات، منها الانتخابات والتعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية.

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