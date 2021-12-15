وليامز: لقائي عسكريين في مصراتة تميز بلغة تهدئة وتغليب الحلول السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 10:18 مساء
جانب من لقاء ستيفاني وليامز مجموعة من القيادات العسكرية وآمري الكتائب المسلحة في مصراتة (صفحة وليامز على تويتر)

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها التقت في مصراتة، اليوم الأربعاء، مجموعة من القيادات العسكرية وآمري الكتائب المسلحة.

وتابعت وليامز، عبر حسابها في «تويتر»، أن اللقاء كان لافتًا، إذ تميزت المداخلات بلغة التهدئة وتغليب الحلول السياسية.

- وليامز تبحث في مصراتة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية

وأضافت المستشارة الأممية أن اللقاء ناقش العملية الانتخابية وسبل تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بناءً على الاجتماع الأخير بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرازق الناظوري، وكذلك الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة.

وفي وقت سابق اليوم قالت وليامز إنها بحثت خلال اجتماعاتها في مصراتة، مع عدد من المسؤولين والقيادات السياسية بالمدينة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاح الاقتصادي والإداري، وذلك ضمن مشاوراتها مع الأطراف الليبية التي بدأتها فور وصولها إلى طرابلس قبل أيام.

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