مجلس الوزراء يناقش تطورات الأوضاع في ليبيا والملفات الخدمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 10:01 مساء
الاجتماع العادي التاسع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 15 ديسمبر 2021. (رمضان أبوجناح)

ناقش مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه العادي التاسع الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع في البلاد، إضافة إلى الملفات الخدمية والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة «كورونا».

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس ناقش تطورات الأوضاع في البلاد، وعددًا من الملفات الخدمية، من ضمنها استكمال الإجراءات التي تؤدي إلى توفير الكتاب المدرسي.

وأضاف أبوجناح أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة الإجراءات المنفذة لمواجهة جائحة «كورونا»، وتطوير قدرات المرافق الصحية بما يضمن الاستعداد لأي تغير في الوضع الوبائي.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة المكلف يواصل متابعة سير المشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء، خاصة الاستعجالية التي تحد من ساعات انقطاع الكهرباء المتزامنة مع تغير الظروف الجوية، خاصة مع قرب استكمال صيانة وإنجاز عدد من المحطات الكهربائية بمواقع مختلفة من ليبيا.

الاجتماع العادي التاسع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 15 ديسمبر 2021. (رمضان أبوجناح)
الاجتماع العادي التاسع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 15 ديسمبر 2021. (رمضان أبوجناح)
الاجتماع العادي التاسع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 15 ديسمبر 2021. (رمضان أبوجناح)
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