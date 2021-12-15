وفد مجلس النواب يبحث فتح قنصلية تركية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 09:24 مساء
وفد مجلس النواب التقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الليبية- التركية، أحمد يلدز. (الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق)

بحث وفد مجلس النواب خلال زيارته إلى تركيا، اليوم الأربعاء، فتح قنصلية تركية في مدينة بنغازي، لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات القنصلية وتأشيرة الدخول لتركيا، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين وعودة جميع الخطوط الجوية الناقلة.

وضم الوفد رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، والوفد الرسمي المرافق له الذي ضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي، وأعضاء المجلس: سالم قنان وبدر النحيب وإدريس المغربي وزياد دغيم.

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وأفاد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الوفد التقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الليبية- التركية أحمد يلدز، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتوطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وعددًا من الملفات التي من شأنها دعم العلاقات الثنائية وخدمة مواطني البلدين.

كما قام وفد مجلس النواب بزيارة إلى متحف حرب الاستقلال التركي، وضريح القائد التركي مصطفى كمال أتاتورك.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفد مجلس النواب، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية عبر حسابها على «تويتر».

وتأتي زيارة الوفد البرلماني الليبي إلى أنقرة، استكمالًا للاجتماع الافتراضي الذي عقد قبل أسابيع بين عدد من أعضاء مجلس النواب ونظرائهم من أعضاء مجلس الأمة التركي، برئاسة أحمد يلدز رئيس جمعية الصداقة التركية الليبية، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس الأمة التركي عاكف كيلش.

وفد مجلس النواب التقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الليبية- التركية، أحمد يلدز. (الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق)
وفد مجلس النواب التقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الليبية- التركية، أحمد يلدز. (الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق)
وفد مجلس النواب التقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الليبية- التركية، أحمد يلدز. (الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق)
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