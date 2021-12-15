انطلاق المنتدى الوطني للمصالحة الوطنية بزليتن

جانب المنتدى الوطني لحل الأزمة الليبية بزليتن (صفحة بلدية زليتن على فيسبوك)

انطلق، اليوم الأربعاء، المنتدى الوطني للمسار الاجتماعي لحل الأزمة الليبية (المصالحة)، الذي ينظمه مجلس التخطيط الوطني بالتعاون مع الجامعة الأسمرية والمجلس البلدي زليتن.

يهدف المنتدى، الذي ينعقد بمدرج الجامعة الأسمرية على مدار يومين، إلى تنفيذ المصالحة الوطنية والرؤية الوطنية لحـل الأزمة الليبية، وفق منشور عبر صفحة بلدية زليتن على «فيسبوك».

- المنفي يعلن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية

كما يهدف إلى دراسة ومناقشة قرار المجلس الرئاسي رقم (5) لسنة 2021 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.

وفي أبريل الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وقال إنها ستكون «صرحًا لجميع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون».

جانب المنتدى الوطني لحل الأزمة الليبية بزليتن (صفحة بلدية زليتن على فيسبوك)

جانب المنتدى الوطني لحل الأزمة الليبية بزليتن (صفحة بلدية زليتن على فيسبوك)

جانب المنتدى الوطني لحل الأزمة الليبية بزليتن (صفحة بلدية زليتن على فيسبوك)

جانب المنتدى الوطني لحل الأزمة الليبية بزليتن (صفحة بلدية زليتن على فيسبوك)