مندوب ليبيا الجديد لدى الجامعة العربية يؤدي اليمين القانونية أمام المنفي

مندوب ليبيا الجديد لدى الجامعة العربية أثناء أداء اليمين أمام المنفي، الأربعاء 15 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي9

أدى مندوب ليبيا الجديد لدى جامعة الدول العربية، عبدالمطلب ثابت، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قبيل مغادرته إلى القاهرة استعدادًا لمباشرة مهامه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن ثابت تعهد خلال مراسم أدائه اليمين بالعمل على تمثيل ليبيا أمام جامعة الدول العربية أفضل تمثيل، مؤكدًا حرصه على تطوير علاقات ليبيا مع الدول العربية.

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يشار إلى أن مندوب ليبيا الجديد لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب إدريس ثابت هو عضو ملتقى الحوار السياسي وعضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء.

وأدى عدد من سفراء ليبيا الجدد لدى عدد من الدول خلال الأيام الماضية اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قبيل مغادرتهم إلى البلدان الموفدين إليها لمباشرة أعمالهم.

مندوب ليبيا الجديد لدى الجامعة العربية أثناء أداء اليمين أمام المنفي، الأربعاء 15 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي9