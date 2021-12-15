وليامز تبحث في مصراتة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 06:49 مساء
اجتماع وليامز مع المجلس البلدي وعدد من السياسيين في مصراتة، الأربعاء 15 ديسمبر 2021. (حساب وليامز على تويتر)

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشون ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال اجتماعاتها في مصراتة، اليوم الأربعاء، مع عدد من المسؤولين والقيادات السياسية بالمدينة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاح الاقتصادي والإداري، وذلك ضمن مشاوراتها مع الأطراف الليبية التي بدأتها فور وصولها إلى طرابلس قبل أيام.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، مساء اليوم، «ضمن مشاوراتي مع الأطراف الليبية، وصلت اليوم إلى مصراتة والتقيت المجلس البلدي ومجموعة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن المدينة. تبادلنا الآراء حول الوضع السياسي الراهن، بما في ذلك العملية الانتخابية».

وأضافت في تغريدة ثانية أنها «شددت على أن الأمم المتحدة تدعم بقوة رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية». وأشارت إلى أنها ناقشت خلال اجتماعاتها في مصراتة أيضًا «الحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية واللامركزية والإدارة الشفافة لموارد ليبيا».

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وفي تغريدة ثالثة، لفتت وليامز إلى أنه حال وصولها في وقت سابق اليوم إلى مصراتة، لفت انتباهها مشهد العلم الليبي المرفوع على سارية بأحد الميداين الرئيسية في المدينة، واصفة إياه بـ«المشهد البديع للعلم الليبي وهو يرفرف عاليًا وشامخًا رغم السحب التي تلبد السماء».

وشددت مستشارة الأمين العام للامم المتحدة لشؤون ليبيا في تغريدتها على أنه «يتحتم على الليبيين ألا يفرطوا في سيادة وطنهم والتشبث بكل فرصة لإحداث انتقال نوعي في ليبيا بما يلبي طموح الشعب الليبي العزيز».

اجتماع وليامز مع المجلس البلدي وعدد من السياسيين في مصراتة، الأربعاء 15 ديسمبر 2021. (حساب وليامز على تويتر)
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