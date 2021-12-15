المنفي يبحث مع عضوين بلجنة الحوار المستجدات السياسية وإجراءات العملية الانتخابية

اجتماع المنفي مع عضوي لجنة الحوار مسعود عمر وإدريس يحيى، الأربعاء 15 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، عضوي لجنة الحوار، مسعود عمر وإدريس يحيى، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وإجراءات العملية الانتخابية المرتقبة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد المنفي، خلال اللقاء، حرص المجلس الرئاسي الكامل على إجراء الاستحقاق الانتخابي، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، ودعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، لضمان أمن واستقرار البلاد خلال المرحلة المقبلة.

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وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن عضوي لجنة الحوار أكدا استمرار دعمهما للمجلس الرئاسي؛ حتى يتمكن من تنفيذ استحقاقات المرحلة، وفقًا لخارطة طريق الحوار السياسي الليبي، عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يقود دفة البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان، حتى تنعم بالازدهار والتنمية.