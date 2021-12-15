المنفي يؤكد دعمه الكامل للبرنامج الليبي للإدماج والتنمية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 05:38 مساء
اجتماع المنفي مع منتسبي البرنامج الليبي للإدماج والتنمية. الأربعاء 15 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعمه الكامل للبرنامج الليبي للإدماج والتنمية (هيئة المحاربين سابقًا) حتى يتمكن من تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، وفاءً من الدولة لما قدمه الشباب من تضحيات جسام خلال حرب التحرير، مشيدًا بدور البرنامج في إدماج المحاربين وتأهيلهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي، اليوم الأربعاء، مع منتسبي البرنامج الليبي للإدماج والتنمية، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، لمناقشة البرامج الخاصة بإدماج الشباب في الحياة المدنية، واستعراض أسباب توقفها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع جرى خلاله التأكيد على دعم منتسبي البرنامج، وتفعيل البرامج المتوقفة منذ العام 2015، المتمثلة في برامج الإيفاد للدراسة بالخارج، وبرنامج «قادر» الخاص بالتدريب في جميع التخصصات، بالإضافة لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، التي تسهم في تأهيل الشباب للمساهمة في عجلة التنمية والبناء.

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