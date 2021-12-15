الشركة الليبية للموانئ توضح تفاصيل خروج خزان سلوق عن السيطرة

خزان سلوق العائم التابع لحقل البوري. (الشركة الليبية للموانئ)

أعلنت الشركة الليبية للموانئ، اليوم الأربعاء، خروج خزان سلوق العائم التابع لحقل البوري «خارج السيطرة تمامًا».

ونقل بيان الشركة عن مصادر نفطية القول إن «الخزان انفك من مخطاف التثبيت وأنابيب التعبئة بحقل البوري البحري لسوء الأحوال الجوية»، مشيرًا إلى أنه يتجه شرقًا تقريبًا.

وتبلغ سعة خزان سلوق 1.5 مليون برميل تقريبًا، وفق البيان الذي أشار إلى أن «جميع الموانئ النفطية والتجارية في خليج سرت في حالة طوارئ استعدادًا لأي طارئ في حال ارتطامه بأي منشأة».

والخزان هو سفينة نقل خام طولها 335 مترًا وعرضها 50 مترًا تقريبًا جرى تحويرها لتصبح خزانًا عائمًا العام 1989، وهو مخرد منذ العام 2017.