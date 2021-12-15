بدء إزالة السواتر الترابية من الشارع الواسع في سبها

جانب من أعمال إزالة السواتر الترابية في الشارع الواسع بسبها، 15 ديسمبر 2021، (بوابة الوسط)

شرعت السلطات المحلية بسبها في إزالة السواتر الترابية من الشارع الواسع في المدينة.

وقالت مصادر أهلية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن تلك السواتر وضعت خلال الاشتباكات التي اندلعت وسط المدينة بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي، وقوات للقيادة العامة في ساعات أولى من صباح أمس الثلاثاء.

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وأودت المواجهات بحياة شخص، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين، حسب مركز سبها الطبي، كما تسببت في تعطل الدراسة وتوقف العمل في المصالح الحكومية بالمدينة.

وجاء تلك التوترات بعد ساعات من إعلان مديرية أمن سبها سيطرة قوات للقيادة العامة، تابعة لآمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان، على 11 سيارة شرطة حديثة، واقتياد أفراد شرطة إلى قاعدة براك ببلدية الشاطئ.

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