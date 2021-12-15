بدء إزالة السواتر الترابية من الشارع الواسع في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 03:00 مساء
جانب من أعمال إزالة السواتر الترابية في الشارع الواسع بسبها، 15 ديسمبر 2021، (بوابة الوسط)

شرعت السلطات المحلية بسبها في إزالة السواتر الترابية من الشارع الواسع في المدينة.

وقالت مصادر أهلية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن تلك السواتر وضعت خلال الاشتباكات التي اندلعت وسط المدينة بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي، وقوات للقيادة العامة في ساعات أولى من صباح أمس الثلاثاء.

- مديرية أمن سبها تعلن سيطرة قوات القيادة العامة على 11 سيارة شرطة
- اشتباكات سبها تعطل الدراسة والمصالح الحكومية.. والحركة شبه معدومة في المدينة
- «سبها الطبي»: قتيل ومصابان جراء الاشتباكات في المدينة
- الداخلية تدين «السطو المسلح» على سيارات شرطة في الجنوب

وأودت المواجهات بحياة شخص، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين، حسب مركز سبها الطبي، كما تسببت في تعطل الدراسة وتوقف العمل في المصالح الحكومية بالمدينة.

وجاء تلك التوترات بعد ساعات من إعلان مديرية أمن سبها سيطرة قوات للقيادة العامة، تابعة لآمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان، على 11 سيارة شرطة حديثة، واقتياد أفراد شرطة إلى قاعدة براك ببلدية الشاطئ.

سيارات تشارك في رفع العوائق من الطريق
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مشاكل القلب والجهاز التنفسي تجبر الأرجنتيني أغويرو على الاعتزال نهائيا
رياضة عالمية
هل ترتبط الأعاصير الكارثية مباشرة بالتغير المناخي؟
علوم وتكنولوجيا
مشرعون أميركيون يطالبون بمعاقبة «إن.إس.أو» الإسرائيلية
دولى
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
طبيبة أوكرانية تجري 200 عملية جراحية لمتضرري الحروب في طرابلس
ليبيا
لابورتا يكشف السبب وراء اختيار تشافي لقيادة برشلونة
رياضة عالمية
انتهت.. مواجهة برشلونة (2 × 4) بوكا جونيورز بركلات الترجيح في كأس مارادونا
رياضة عالمية
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
العراق: ميليشيات «الحشد الشعبي» تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية
عربى
كاركاتير حليم - صندوق «الانتخاصورات»
كاريكاتير
شقيق أسانغ يعبر عن خشيته من موت مؤسس «ويكيليكس»
دولى
رئيس وزراء اليابان يتحدث عن «النوم العميق» في ظل الأشباح
منوعات
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب
ليبيا
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
بالصور.. «برشلونة» يصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(شاهد) كري.. قصة محطم الرميات الثلاثية في الدوري الأميركي لكرة السلة