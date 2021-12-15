أبوجناح يتعهد بصرف مرتبات عاملي شركة تحلية المياه

اجتماع المنفي مع لجنة إدارة شركة التحلية، 15 ديسمبر 2021، (المكتب الإعلامي للرئاسي)

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنه تواصل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، بخصوص المشكلات التي تعيق عمل الشركة العامة لتحلية المياه، ومنها عدم صرف مرتبات العاملين طيلة الأشهر الماضية.

وتعهَّد أبوجناح بالعمل على حل تلك المشكلات، وصرف مرتبات العاملين فيها حتى تؤدي مهامها في أفضل ظروف، وفق حديث المنفي مع رئيس وأعضاء اللجنة العمومية للشركة، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، حسب المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي».

وأكد المنفي أهمية الشركة ودورها في تقديم الخدمات من خلال تشغيل ومتابعة محطات التحلية، على طول الساحل الليبي.