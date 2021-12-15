مدير «أيفس» يعرض دعم المنظمة للانتخابات في ليبيا

لقاء السايح ومدير منظمة أيفس، 15 ديسمبر 2021، (مفوضية الانتخابات)

أعرب المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للنظم الانتخابية «أيفس» دانييل روبنستين عن استعداد المنظمة لدعم الاستحقاق الانتخابي في ليبيا بالخبرات والجهود؛ لكي تسير العملية وفقًا لأعلى المعايير المهنية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأربعاء، حسب بيان المفوضية.

وبحث السايح إمكانية الاستفادة من «أيفس» كمنظمة متخصصة في الشأن الانتخابي، منوهًا بالدور الداعم الذي تقدمه للمؤسسات الانتخابية في دول العالم الديمقراطي.

كما أبدى تقديره للمنظمة على دعم المفوضية منذ تأسيسها، وما قدمته من دورات تدريبية وبرامج توعوية وأنشطة متميزة أضافت زخمًا من الخبرة والمعلومات إلى كوادر العمل.

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وفي حين، ثمّن روبنستين جهود المفوضية، والمستوى المتطور الذي تعاملت به في إدارة العمليات الانتخابية السابقة، والاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وفي ختام اللقاء، سلّم السايح المدير الإقليمي لـ«أيفس» درع المفوضية تقديرًا لجهود المنظمة، ودورها في نشر الثقافة الديمقراطية.