رئيس لجنة الداخلية بـ«النواب» يدعو إلى إعلان عدم إمكانية إجراء الانتخابات

رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري، (أرشيفية: الموقع الإلكتروني للمجلس)

دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري السلطات الليبية، وأبرزها المجلس، إلى تحمل مسؤولياتها والتحدث بشكل صريح إلى الشعب الليبي عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وقال الحراري إن «معطيات قوية» تشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات، مطالبًا رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بإعلان عدم القدرة «فنيًا» على إجراء الانتخابات في موعدها، حسب تصريح على موقع مجلس النواب الإلكتروني، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية خالد مازن مطالبان «بالإقرار بتقصيرهما» فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، وما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وكذلك إغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية.

وأكد الحراري أن دور بعثة الأمم المتحدة هو تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي، داعيًا البعثة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف ما.

وأكمل أن إصرار البعثة على «خلق أجسام سياسية موازية»، وتجاوز مجلس النواب، «زاد الأزمة تعقيدًا»، بالإضافة إلى «تجاوز المسار الديمقراطي»، وطالبها بنشر نتائج التحقيق بخصوص «قضية الرشاوى الممنوحة لبعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي».