الداخلية تدين «السطو المسلح» على سيارات شرطة في الجنوب

شعار وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، (أرشيفية: الإنترنت)

دانت وزارة الداخلية واقعة «السطو المسلح» على سيارات شرطة الإثنين الماضي، كانت في طريقها ‏لدعم مديرية أمن سبها في إطار التجهيز لتأمين وحماية الانتخابات.

وقالت الوزارة إن «‏مجموعة مسلحة خارجة على القانون» استولت على السيارات في منطقة «قيرة ‏الشاطئ»، ثم نقلتها إلى قاعدة «براك الشاطئ».

وأمس الثلاثاء، أعلنت مديرية أمن سبها سيطرة قوات للقيادة العامة، تابعة لآمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان، على 11 سيارة شرطة حديثة لها، قائلة إن تلك القوات، المدججة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات، اقتادت أفراد الشرطة الذين كانوا يستقلون السيارات إلى قاعدة براك ببلدية الشاطئ.

ووصفت الوزارة الواقعة بـ«الأعمال ال‏جبانة» التي تدل على «غاية في نفس مرتكبيها»، مضيفة أن الأمر يزداد سوءًا عندما يستهدف رجال شرطة وآلياتهم التي تعمل على تأمين الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره ‏كل الليبيين.‏

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وأكدت الداخلية استمرارها في دعم ‏مديريات الأمن في الجنوب بما تحتاجه لتأمين الانتخابات، داعية المجتمع الدولي ‏إلى الانتباه «لخطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية»؛ خصوصًا في هذه المرحلة ‏«المفصلية الحرجة» التي تمر بها البلاد.‏

واختتمت بأن هذا البيان «لمن لديه ‏بقية من رشد ووطنية»، مردفة أنه «لا شرعية لمن يمتهن الفعل الإجرامي»، وأنها «لن تسمح ‏بمحاولات تعطيل العملية الانتخابية‏».