لافروف: لا يحق للولايات المتحدة الاعتراض على ترشح سيف الإسلام القذافي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 12:58 مساء
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

 قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا يحق للولايات المتحدة الاعتراض على ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا في الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، ناصحًا «الأميركيين والأوروبيين بأن يدعوا الليبيين يقررون بأنفسهم».

وأضاف لافروف في حوار تليفزيوني لقناة «تن تي في» المصرية «نحن نعلم أن سيف الإسلام القذافي وبشكل عام عشيرة القذافي لديها الكثير من المؤيدين، كما للمشير حفتر وعقيلة صالح وعبدالحميد الدبيبة ومشاركين آخرين في السباق الرئاسي»، وأردف «سوف ندعو إلى أن يضمن الليبيون أنفسهم الشفافية والنظافة في العمليات الانتخابية وأن يجدوا الشجاعة للاعتراف بنتيجة اختيار شعبهم».

اقرأ أيضا: معهد أفريقي: ترشح سيف القذافي أظهر ضعف المحكمة الجنائية الدولية

وتبدي واشنطن اعتراضًا على ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة البلاد، وهو ما بينته تصريحات نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود الشهر الماضي عقب تقديم نجل القذافي أوراق ترشحه، إذ قال المسؤول الأميركي لقناة «الحرة»، «أعتقد أن العالم كله لديه مشكلة مع ذلك فهو يعد أحد مجرمي الحرب ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة ولعقوبات أميركية»، وفق تعبيره.

عملية «ناتو» في ليبيا
وبيّن المسؤول الأميركي في تصريحاته التي جاءت بعد تقديم سيف الإسلام أوراق ترشحه، أن «من يترشح للانتخابات الرئاسية أمر يقرره الشعب الليبي، ولكن سيكون لدينا مع المجتمع الدولي كثير من المشكلات إذا كان رجل مثله رئيسًا لليبيا».

لكن الوزير الروسي أعاد التذكير بعملية حلف شمال الأطلسي «ناتو» في ليبيا بعد ثورة السابع العشر من فبراير العام 2011 «لقد شاركت في تدمير الدولة الليبية في العام 2011. وكما قال الرئيس باراك أوباما آنذاك، حاولت الولايات المتحدة القيادة من الخلف، وتم وضع في الصدارة دول مثل فرنسا». مضيفًا «اتضح أن لديها في ذلك الوقت أهدافًا شخصية مع السيد القذافي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مشرعون أميركيون يطالبون بمعاقبة «إن.إس.أو» الإسرائيلية
دولى
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
طبيبة أوكرانية تجري 200 عملية جراحية لمتضرري الحروب في طرابلس
ليبيا
لابورتا يكشف السبب وراء اختيار تشافي لقيادة برشلونة
رياضة عالمية
انتهت.. مواجهة برشلونة (2 × 4) بوكا جونيورز بركلات الترجيح في كأس مارادونا
رياضة عالمية
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
العراق: ميليشيات «الحشد الشعبي» تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية
عربى
كاركاتير حليم - صندوق «الانتخاصورات»
كاريكاتير
شقيق أسانغ يعبر عن خشيته من موت مؤسس «ويكيليكس»
دولى
رئيس وزراء اليابان يتحدث عن «النوم العميق» في ظل الأشباح
منوعات
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب
ليبيا
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
بالصور.. «برشلونة» يصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تسرد إحصائية الأسبوع الرابع في الدوري: 74 هدفا.. الأهلي بنغازي ...
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
دولى
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(شاهد) كري.. قصة محطم الرميات الثلاثية في الدوري الأميركي لكرة السلة