السايح يبحث مع سفير مصر سبل دعم دول الجوار للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 12:17 مساء
لقاء السايح والسفير المصري لدى ليبيا، 15 ديسمبر 2021، (مفوضية الانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع سفير مصر لدى ليبيا تامر مصطفى سُبل دعم دول الجوار للانتخابات المرتقبة، لانعكاسها على استقرار المنطقة العربية.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد أمس الثلاثاء، التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة المصرية لتمكين الليبيين المقيمين هناك من المشاركة في عملية الاقتراع، حسب بيان المفوضية.

وأكد السفير المصري دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشيدًا بجهود المفوضية لتوفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية.

وأمس الثلاثاء، اجتمع السايح مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، ونظيره الإيطالي غوزيبي غريمالدي، حيث بحث معهما آخر المستجدات بخصوص العملية الانتخابية.

كما التقى الإثنين الماضي، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز؛ حيث تناول معها تطورات المشهد السياسي الليبي، وتداعياته على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، وكذلك «سبل تدعيم المساعي الوطنية لإنجاح هذه الاستحقاق ولكي يكون في موعده المحدد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مشرعون أميركيون يطالبون بمعاقبة «إن.إس.أو» الإسرائيلية
دولى
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
طبيبة أوكرانية تجري 200 عملية جراحية لمتضرري الحروب في طرابلس
ليبيا
لابورتا يكشف السبب وراء اختيار تشافي لقيادة برشلونة
رياضة عالمية
انتهت.. مواجهة برشلونة (2 × 4) بوكا جونيورز بركلات الترجيح في كأس مارادونا
رياضة عالمية
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
العراق: ميليشيات «الحشد الشعبي» تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية
عربى
كاركاتير حليم - صندوق «الانتخاصورات»
كاريكاتير
شقيق أسانغ يعبر عن خشيته من موت مؤسس «ويكيليكس»
دولى
رئيس وزراء اليابان يتحدث عن «النوم العميق» في ظل الأشباح
منوعات
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب
ليبيا
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
بالصور.. «برشلونة» يصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تسرد إحصائية الأسبوع الرابع في الدوري: 74 هدفا.. الأهلي بنغازي ...
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
دولى
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(شاهد) كري.. قصة محطم الرميات الثلاثية في الدوري الأميركي لكرة السلة