السايح يبحث مع سفير مصر سبل دعم دول الجوار للانتخابات

لقاء السايح والسفير المصري لدى ليبيا، 15 ديسمبر 2021، (مفوضية الانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع سفير مصر لدى ليبيا تامر مصطفى سُبل دعم دول الجوار للانتخابات المرتقبة، لانعكاسها على استقرار المنطقة العربية.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد أمس الثلاثاء، التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة المصرية لتمكين الليبيين المقيمين هناك من المشاركة في عملية الاقتراع، حسب بيان المفوضية.

وأكد السفير المصري دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشيدًا بجهود المفوضية لتوفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية.

وأمس الثلاثاء، اجتمع السايح مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، ونظيره الإيطالي غوزيبي غريمالدي، حيث بحث معهما آخر المستجدات بخصوص العملية الانتخابية.

كما التقى الإثنين الماضي، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز؛ حيث تناول معها تطورات المشهد السياسي الليبي، وتداعياته على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، وكذلك «سبل تدعيم المساعي الوطنية لإنجاح هذه الاستحقاق ولكي يكون في موعده المحدد».