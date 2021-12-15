«الأرصاد» تحذر من رياح على الساحل بين درنة وطبرق

نشرة الصيد البحري المتوقعة اليوم الأربعاء (15 ديسمبر 2021)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى بحرية نشطة على الساحل الممتد من درنة الى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على ساحل زوارة وطرابلس وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر.

• البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج.

• قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على ساحل مصراتة وسرت.

• رياح شمالية غربية بوجه عام وتكون غربية على ساحل الخمس، وتتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية متغيرة الاتجاه على ساحل مصراتة وسرت سرعتها بين 5 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و2 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 17 و20 درجة مئوية.