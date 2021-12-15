أحوال الطقس اليوم: أجواء ممطرة في معظم المناطق الساحلية

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء ممطرة معظم المناطق الساحلية، خصوصًا الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، فرصة حدوث تقلبات جوية بداية من مساء يوم الجمعة على مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر خاصة على المنطقة من مصراتة حتى سرت، واحتمال ظهور شبورة مائية على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الغربي، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية بداية من مساء يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، ولا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة واحتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلي غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية بداية من مساء يوم الجمعة.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على بعض المناطق.